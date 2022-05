Oekraïense Dariya steunt eigen landgenoten: "Ik ben blij dat ik kan helpen"

"Na twee maanden in Nederland wil ik nu wat vertellen over de familie die ons heeft opgenomen en over de hulp van de Nederlandse overheid.

Toen we bij het huis van onze gastfamilie aankwamen, had ik geen idee hoe het zou zijn om daar te wonen. In het begin moesten we erg wennen. We voelden ons ongemakkelijk en wilden de familie niet storen in hun dagelijks leven. Daarom bleven we zoveel mogelijk op onze kamers.

Na een paar dagen begonnen we veel meer met hen te praten. We hebben veel steun van ze gekregen. Nu zijn ze de Nederlanders die het dichtst op ons staan. Ze maakten ons duidelijk dat we konden uitrusten en dat we hen konden vertrouwen. Ze zijn niet alleen vrienden geworden, maar ook familie."