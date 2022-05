Roas (17) speelt op de Kinderherdenking: "Dit jaar heeft het extra betekenis"

Roas speelt trompet. Voor de herdenking heeft ze al veel gerepeteerd. "Ik denk dat ik er helemaal klaar voor ben. Ik heb me goed voorbereid, dus dan moet het goedkomen. Het enige wat je kunt doen is goed oefenen. Dan hoort het gewoon te kunnen."

28 meter hoog

Maar spannend is het wel, want Roas speelt op een speciale plek. "Ik sta op de vuurtoren, bij de ingang van Madurodam. Het is wel hoog, ik geloof zo'n 28 meter. Ik kom ook met zekeringen vast te zitten. Het is wel spannend. Je wilt het wel goed doen."