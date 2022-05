Wetterskip moet hogere lasten vragen door uitstel, inflatie en een exoot

Hoewel het waterschap uitging van een tekort, houdt de organisatie 2,3 miljoen euro over. De hogere opbrengsten zitten vooral in hogere WOZ-waarden. De uitgaven zijn ook 8,6 miljoen euro lager dan begroot. Dat is het gevolg van corona: werkzaamheden werden daardoor uitgesteld.

Daarmee is er wel een vertekend beeld in de positieve cijfers. De hoge inflatie en extra werkzaamheden zullen 2022 qua resultaat negatief beïnvloeden, zo is de verwachting. Want de werkzaamheden moeten nog wel worden uitgevoerd.