Tuinders Noord-Nederland slaan handen ineen met nieuwe organisatie

Op die manier willen kwekers beter inspelen op zaken zoals huisvesting van arbeidsmigranten, energievoorziening en verduurzaming.

"De noordelijke problemen zijn anders, omdat de bedrijven hier vaak verder uit elkaar liggen", zegt Romkje de Hoop. Zelf heeft ze een kwekerij en tuincentrum in De Triemen. Ze ziet dat de tuinders in Fryslân, Drenthe en Groningen minder vaak met elkaar overleggen over verschillende zaken.

Eén aanspreekpunt

Bovendien weten gemeenten en provincies niet genoeg af van de verschillende sectoren in de tuinbouw, zegt De Hoop.

Momenteel moeten ondernemers "zelf de lijntjes leggen met een wethouder of ambtenaar. Als je iets wilt, moet je ze uitnodigen, en dat blijft er vaak bij. Als je iets wilt, is er geen kennis op het gemeentehuis of provinciehuis."