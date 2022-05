Fries Verzetsmuseum houdt oorlogsverleden levend met erfgoeddag

"Kijk, dit is het mooiste voorbeeld van iets wat we kunnen gebruiken." Conservator Marre Faber-Sloots van het Fries Verzetsmuseum loopt door het gebouw langs een muur vol verhalen van Friese verzetsmensen. Ze wijst naar een vitrine vol dagboeken. "Dit is gebracht door iemand die het op zolder had liggen."

Eén boek ligt open achter het glas. Een infokaartje aan de zijkant vertelt dat het boek van To Hofstra uit Sneek is geweest. Als tiener in de oorlog volgde ze het nieuws op de voet en schreef erover.

Maakt oorlogswereld helder

Faber-Sloots: "Ze heeft veel beschreven en dat maakt die wereld over de oorlog helder. Ze vertelt dat ze een uur in de rij stond bij de winkel voor twee komkommers en uiteindelijk is ze daar ook nog blij over."

De zogeheten inleverdag bestaat al langer, maar het museum wilde er een andere naam aan geven. "Inleverdag bestaat niet meer. We noemen het officieel 'actiedag niet weggooien' om mensen alert te maken op het feit dat er wel iets interessants op zolder kan liggen."

De oude naam had niet altijd het gewenste effect: "Toen het inleverdag was, dachten sommige mensen dat wij alles wel kunnen gebruiken. Dan krijg je ook wel eens wat terug, want we zijn natuurlijk geen opruimbedrijf. Dus dat is het verschil wat. We kunnen heel veel gebruiken, maar enkele dingen hebben we dan al dubbel en dan krijg je het weer mee naar huis."