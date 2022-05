Onderzoekers Rottumerplaat: laat dode walvissen vaker liggen

Na een halfjaar kwamen de kevers in beeld. Het kadaver trok in totaal 57 soorten aan, waarvan 21 nog niet eerder werden gevonden op Rottumerplaat. Sommige soorten vlogen van het vasteland naar Rottumerplaat, ze kwamen op de geur af.

Eyeopener

Hoeksema noemt de uitkomsten een 'eyeopener'. " Zo'n groot kadaver wordt gewoonlijk opgeruimd. Nu blijkt dat het een functie vervult in het ecosysteem. Dat kun je van tevoren bedenken, maar het is bijzonder om te zien dat het in de praktijk ook echt zo werkt."

Een ander resultaat is dat er veel voedselstoffen in de bodem terecht kwamen. "Het leverde zelfs verschroeide vegetatie op, zo groot was de overdosis."

Hoeksema is benieuwd naar hoe het effect over een paar jaar is. Daarvoor is nieuw onderzoek nodig.

'Geen overlast'

Zo'n kadaver kan stinken, maar volgens Rijkswaterstaat heeft dat niet voor overlast gezorgd. Wel bleef op sommige dagen de lucht hangen.

Normaal gesproken worden walvissen snel afgevoerd, onder andere vanwege de vervuiling met cadmium. Dat viel nu mee, volgens Rijkswaterstaat. Er is niet meer cadmium gevonden dan normaal. Dat zou kunnen komen doordat het een jonge walvis was, die bijna geen cadmium in zijn lichaam had.

Vaker laten liggen

De onderzoekers adviseren om aangespoelde walvissen vaker te laten liggen in het Waddenzeegebied. Daarbij moet wel goed naar de locaties worden gekeken, want het moet veilig zijn voor scheepvaart en mensen moeten geen stankoverlast ervaren.

Rijkswaterstaat en andere beheerders van het natuurgebied moeten nog een besluit nemen over het advies.