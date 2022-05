Hartstichting roept Friese bibliotheken op: kom met meetpunten voor bloeddruk

"Eén op de drie mensen tussen de 40 en de 70 heeft een hoge of te hoge bloeddruk ", zegt Hans Snijder, directeur van de Hartstichting." Een tweede is dat veertig procent van die groep, dat gaat om 1,2 miljoen mensen in Nederland, er geen weet van heeft."

De campagne van de Hartstichting vraagt daarom aandacht voor het opmeten van de bloeddruk. "Als je één keer per jaar je bloeddruk laat meten, kun je voorkomen dat je een beroerte of een hartinfarct krijgt."

Niet meer bij de huisarts

Dat opmeten hoeft nu niet meer bij de huisarts te gebeuren. "In Nederland zijn in totaal een kleine 600 meetpunten, bij bibliotheken, bij drogisten of sportzaken waar je het zelf kunt doen."

In Fryslân zijn er echter minder punten waar mensen dat kunnen doen. "In Fryslân is de animo in vergelijking met andere provincies minder. Ze zien de noodzaak hier minder", denkt Snijder. "In Fryslân zijn er gewoon minder punten."

Hij wil bibliotheken daarom oproepen om zich aan te melden voor het komende jaar om zo'n meetpunt in te richten.