Honderden bomen in Leeuwarden komen in beweging

Arcadia duurt honderd dagen en begint komend weekend. De afgelopen weken stonden de bomen van Bosk op een terrein aan de Snekertrekweg. Daarvandaan worden ze deze dagen naar het station gebracht, een tocht van een paar honderd meter.

Zware klus

Een flinke klus, vertelt cultureel verslaggever Wendy Kennedy. "Voor elke boom zijn er vijf mensen nodig, want het is best zwaar. Ze gebruiken er speciale pompwagens voor. Die kunnen ze onder zo'n bomenbak steken."

Iedere bak met een boom erin weegt zo'n duizend kilo. In totaal zijn er ongeveer duizend bomen, die samen het bos vormen. "Op de eerste dag zijn er 110 bomen verplaatst", vertelt Kennedy. "De planning was om maandag 200 bomen naar het station te brengen."

Tocht door de stad

Dat is niet gelukt, maar de komende dagen is er tijd om ook de rest te verplaatsen. "Het zou woensdag klaar moeten zijn, maar anders is er altijd nog een uitloopmogelijkheid naar donderdag en vrijdag. Vanaf zaterdag reist het bos door het centrum van de stad, te beginnen bij het station."