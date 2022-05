Johnny Jansen kritisch op beleid bij Heerenveen: "Ik heb flink ruzie gemaakt"

Eind januari wordt Jansen aan de kant gezet bij Heerenveen. Niet veel later komen de versterkingen waar Jansen al zo lang om had gevraagd. "Van Hooijdonk was in beeld en Haye zou komen, maar meer zou er niet gebeuren. En ik ga de deur uit en ze investeren voor ruim drie miljoen."

Daar kan Jansen niet tegen. "Ik heb daar wel de balen van gehad, ja. Daar kan ik me wel aan ergeren. Als je het ene zegt en uiteindelijk het andere doet als ik de deur uit ben, dan baal ik daarvan."

Altijd eerlijk

Jansen heeft zich geërgerd aan de manier waarop de club, en dan vooral Ferry de Haan en Cees Roozemond, met hem omgingen. "Dat soort dingen kan ik gewoon niet tegen. Ik vind dat je altijd eerlijk moet zijn."

"Weet je, als je niet tevreden over me bent, prima, zeg het dan gewoon. Dit had je in december ook kunnen bedenken met zijn allen. Dan is dat duidelijk. Als je dit al in je hoofd had, vertel het me dan gewoon."

Talan en Pander dreigen club te verlaten

Verslaggever Roelof de Vries ziet een tendens: "Dit geval van Johnny Jansen staat niet op zichzelf. Kijk naar de situatie van Siem de Jong. Die had nooit iets gehoord en dan, van de ene op de andere dag, wordt hem verteld dat hij weg moet."

"En neem de trainers Ronnie Pander en Jeffrey Talan. Die hebben aflopende contracten. Dat zijn echte clubmensen. Hun hart ligt bij de club. In februari of maart hebben ze gehoord dat hun contract formeel niet wordt verlengd, maar dat het nog afhangt van wat de nieuwe trainer Kees van Wonderen wil. Maar het is nu begin mei. En die mannen weten nog altijd niet waar ze aan toe zijn."

Jansen: "Dat kan toch niet. Deze jongens hebben zoveel voor de club betekend. Deze mannen verdienen dat niet, man. Ferry zit er nu driekwart jaar. Dat plan had er al lang moeten liggen. En dan kun je vertellen wat je met Ronnie wilt. Of met Jef wilt."

Betekent dat dat Ferry de Haan daarin tekort schiet? "Ik vind dat zeker."