CBS: voor het eerst in meer dan tien jaar weer toename in aantal winkels

Hoewel daar nu voor het eerst in meer dan tien jaar weer een toename is in het aantal winkels, betekent dat niet dat we op hetzelfde niveau zitten als tien jaar geleden. In vergelijking met 2010 zijn in Nederland op dit moment 13.000 winkels minder dan in 2010.

Boekhandels verdwijnen

Landelijk daalt vooral het aantal boekhandels drastisch, met wel 8,1 procent. Ook winkels die lectuur en schrijfwaren verkopen zijn net als vorig jaar sterk gedaald: met 7 procent.

Aan de andere kant doen de winkels in de voedingsmiddelensector het juist goed. Van winkels in de categorie 'brood, banket en zoetigheden' kwamen er in 2021 met 4,7 procent de meeste bij. Daarna volgen supermarkten en winkels in 'overige voedingsmiddelen' met beide 4,4 procent.