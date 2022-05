Zes helden krijgen medaille voor redden slachtoffer auto-ongeluk

Wijbren van der Werff belandde op 24 november met de auto op de kop in de sloot aan de Woudweg bij Bergum. Drie mannen twijfelden niet en sprongen het water in om het slachtoffer te redden. Voor de reddingsactie en voor het reanimeren van de man zijn de zes gehuldigd in het gemeentehuis in Drachten.

"Dit is in prachtige afsluiting, totaal onverwacht, maar hartstikke mooi", zegt Robert van Straten. "Ik ben wel trots op de medaille, maar het moet nog even indalen."

Het slachtoffer zelf was nog te aangedaan om iets te zeggen. Hij is blij dat hij bij de huldiging aanwezig kon zijn.