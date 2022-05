Man (44) vrijgesproken van stalken ex-vrouw uit Surhuisterveen

De man zou met grote regelmatigheid naar de eerdere echtelijke woning in Surhuisterveen toe gereden zijn, waar zijn ex op dat moment nog woonde. Nadat zij was verhuisd zou hij nog regelmatig in de buurt van haar woning opgedoken zijn. De man heeft toegegeven dat hij zo nu en dan bij de woning langs was gereden om de kinderen te zien.

Bovendien woonde een vriend van hem in de buurt. Vanwege wegwerkzaamheden moest hij wel door de straat van zijn ex rijden. De officier van justitie eiste twee maanden cel en drie maanden voorwaardelijk. Daarnaast wilde de officier een contactverbod.

De rechter kwam tot vrijspraak omdat niet bewezen kon worden dat de vrouw in de eerste periode, tot 19 mei 2021, nog op het oude adres woonde. In de tweede periode, nadat de vrouw de woning had verlaten, waren er niet zoveel incidenten geweest dat er van stelselmatige belaging kon worden gesproken.