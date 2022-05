Johnny Jansen ziet knetterende Friese derby niet in stadion: "Te pijnlijk"

De wedstrijd tussen sc Heerenveen en SC Cambuur was een spektakelstuk (3-3), waarvan Johnny Jansen thuis op de bank erg genoten heeft. Het was de eerste wedstrijd van Heerenveen na zijn ontslag in januari die Jansen live zag. "Dit wilde ik zien. Ook omdat ik supporter ben van de club."

"Twijfelde om heen te gaan"

Bijna had Jansen die oorspronkelijk uit Noordwolde komt, de wedstrijd in het stadion gezien. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik twijfelde om erheen te gaan. Maar, dat mag je gerust weten, dat was nog te pijnlijk. Ik heb de keuze gemaakt om thuis te kijken", vertelt hij.

Hij zag ertegenop om bekenden tegen te komen en aan iedereen te moeten vertellen hoe het met hem ging. "Daar had ik nu nog niet zoveel zin in", bekent Jansen. "Maar het gaat zeker goed. Ik heb natuurlijk wel een tikje gehad."