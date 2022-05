Een nieuw gezicht bij Fryslân Hjoed: Maaike van der Hoek

Van der Hoek (1990) werkt inmiddels al ruim vier jaar bij Omrop Fryslân. Ze is al regelmatig op de radio te horen en is als verslaggever ook wel eens op televisie geweest.

Maar nu dus voor het eerst de presentatie van Fryslân Hjoed. Hoe ben je bij de Omrop terecht gekomen?

"Voor mijn opleiding Journalistiek in Groningen liep ik stage bij Omrop Fryslân. Ik zat heel erg in het skûtsjesilen, dus ik wilde graag in het Noorden blijven. En wat is er dan mooier dan de Omrop?

Die stage begon in november 2017. Daarna ben ik blijven hangen en kon ik aan de slag als verslaggever en redacteur. En nu ben ik er nog steeds. Het afgelopen jaar was ik vooral op de radio als nieuwslezer bij Fryslân fan 'e moarn."

Wat blijft jou het meeste bij uit je eerste jaren bij Omrop Fryslân?

"Wat ik heel mooi vond, was om als 'razende reporter' door de provincie te reizen voor Simmer yn Fryslân. Dan kom je allemaal bizarre dingen tegen en sta je echt tussen de mensen. Dat is mooi, om de gewone Fries op straat te praten. Daar geniet ik het meeste van.

Verder vond ik het heel bijzonder dat ik Wim Kok mocht interviewen. Dat was toen de Friese munt werd geslagen in Leeuwarden. Achteraf was het een van de laatste interviews die Kok heeft gegeven."

Wanneer dacht je: ik wil ook wel op de televisie presenteren?

"Van jongs af aan wilde ik altijd al bij de radio werken. Dat voldoet mij ook hartstikke goed. Maar toen we afgelopen jaar konden testen op scherm als presentator, dacht ik: waarom niet? Ik kan het wel eens proberen en kijken of het leuk is.

Dat ging hartstikke goed. De afgelopen maanden heb ik al veel geoefend en nu mag ik echt presenteren. Geweldig natuurlijk, ik heb er heel veel zin in."

De vaste Omrop-luisteraar kent je al van de radio, en straks dus ook van de televisie. Maar wat doe je buiten het werk?

"Zeilen! Ik ben gek op zeilen. Ik heb een paar jaar met vrienden in de IFKS gezeild, op de Sterke Jerke en op de Wylde Wytse. Verder heb ik bijna vijftien jaar zeilles gegeven op De Twirre in Earnewâld. Ik kom uit Nijega, maar ik ben groot geworden op dat ware bij Earnewâld.

Ik ben nog steeds vaak op het water te vinden. En als ik niet op het water of bij de Omrop ben, dan zit ik het liefst in het zonnetje met vrienden op een terras."