De Friese bodem 'tot in de puntjes onderzoeken': eerste mesokosmosbak staat bij Goutum

"De bakken zijn een meter diep en worden met een trilling de grond ingebracht. Daarna graaft de kraan een grote kuil aan de voorkant van de bakken. Als dat klaar is, plaatsen we een grote plaat in de kuil die precies aan de onderkant van de bakken komt."

"Als laatste kunnen we dan in één keer alles omhoog halen. In de bakken zelf is de grond dan niet aangetast door het graven. Dat willen we hebben, want dat geeft een goed beeld van de kwaliteit."