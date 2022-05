Bijzondere transfer: oud-wielrenner Daan Olivier wil Friese politiek in

"Op de 1 mei-viering was er een heel optimistische sfeer. We gaan de uitdagingen aan, samen. Dat was zo inspirerend hoe ik het voor me zie. Als sporter was ik redelijk individualistisch en ik dacht eerst ook dat ik m'n succes zelf realiseerde. Later zag ik in dat ik ook heel veel te danken heb aan de mensen om me heen."

Dat inspireert hem ook als toekomstig politicus. Dus sloot hij zich aan bij de PvdA. Een partij die landelijk al tijden in een neerwaartse spiraal zit, maar Olivier is optimistisch. "Met de PvdA in Fryslân gaat het best goed. In Heerenveen hadden we een mooie overwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen, net als in andere gemeentes."