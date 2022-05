Motorrijder en automobilist gewond bij Hoornsterzwaag

De twee voertuigen kwamen rond één uur maandagmiddag met elkaar in botsing. De motorrijder belandde vervolgens in een tuin. De motor vloog in brand. Een omstander heeft de brand geblust.

De autobestuurder kwam ernstig bekneld te zitten na het ongeluk. De brandweer moest het dak van de auto losknippen om de gewonde eruit te kunnen halen.

De brandweer was met twee korpsen op de plek van het ongeluk aanwezig. Meerdere ziekenwagens waren ook opgeroepen, en een traumahelikopter.

De motorrijder is eerst behandeld door ambulancepersoneel en vervolgens met spoed overbracht naar Donkerbroek waar de traumahelikopter stond. Na overleg met het medische personeel van de heli werd de motorrijder met spoed overgebracht naar het UMCG in Groningen. De automobilist is ook overgebracht naar het ziekenhuis.

Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. is nog niet bekend. De weg is een tijdje afgesloten geweest vanwege het onderzoek.