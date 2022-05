Viering einde van ramadan extreem druk: mensen staan zelfs buiten de moskee

Dat gaat zo in Heerenveen, maar in de hele wereld ziet het er praktisch hetzelfde uit, vertelt Elhilmi. "Het bidden, een preek over de ramadan, over hoe mensen zich moeten gedragen. Dat komt ieder jaar terug en dat gebeurt overal."

Superdruk

Dat bidden was maandagochtend. In Heerenveen doet men dat in de El Fath-moskee. Maar niet alleen in de moskee, ook daarbuiten. "Zo druk was het! Het was een zeer heuglijk feit dat we het na twee lange coronajaren weer zo konden vieren. Mooi dat we met z'n allen weer konden bidden."

Er zijn misschien ook wel meer moslims in Fryslân, vermoedt Elhilmi. "Er komen natuurlijk veel mensen naar Nederland als vluchteling. En ook naar Fryslân. In dit mooie land verwelkomen we de mensen met open armen. Dat mag hier gelukkig."