Under Wetter, een locatievoorstelling gebaseerd op feiten

Zo'n piekbui als vorig jaar in Limburg viel, kan hier ook vallen vult dijkgraaf Luzette Kroon de expert aan. "Koop maar een paar laarzen", zegt ze. Ze noemt als voorbeeld Surhuisterveen, waar vorige zomer inwoners van een verzorgingstehuis moesten worden geëvacueerd.

Hoe groot mag de schade zijn?

Het was 'maar' 10 centimeter, maar ook dat zorgt voor flinke schade. We zullen dan ook moeten accepteren dat we zo nu en dan overlast hebben. Schade aan gewassen, maar ook aan huizen.

De vraag is dan ook: hoe groot mag die schade zijn? En wat kost dat? Het wordt niet meer allemaal voor ons opgelost, zegt Veeneman. In landen om ons heen zijn ze al veel verder met bijvoorbeeld het opvangen van regenwater en dat gebruiken voor de was in plaats van schoon drinkwater.

Slachtoffer van eigen succes

De noodzaak was daar altijd groter, omdat de systemen het er al eerder hebben laten afweten. Eigenlijk zijn we een beetje slachtoffer van ons eigen succes. Want zo lang het goed gaat, voelen we de noodzaak niet om te handelen. Het besef dat het klimaat verandert is er wel. Maar nu moeten we er nog naar handelen.