Eise Eisinga en Anna Maria van Schurman van geschiedenisboeken naar gamewereld

Een digitale escape room, waarin ze verschillende personages uit de historie van de stad tegenkomen. Het spelletje is bedoeld voor kinderen tussen de negen en twaalf jaar.

Kinderen ontmoeten in het spel onder andere Eise Eisinga, Anna Maria van Schurman en professor Van Swinden en gaan met hun hulp op zoek naar de goede antwoorden.

Als het spel binnen de juiste tijd wordt opgelost, ligt er een beloning klaar voor de deelnemer: een gratis kaartje voor de twee musea.

Kinderen misschien beter in het spelletje

Makkelijk is dat echter niet, zegt Manon Borst, directeur van Museum Martena. "Ik heb natuurlijk zelf ook al een beetje zitten gamen. Ik vond het best ingewikkeld. Nou moet ik zeggen dat ik geen geoefend gamer ben. Dus misschien doen de kinderen het veel sneller en slimmer dan ik", zegt Borst.

De musea hadden een bijdrage ontvangen door deelname aan de Museumpitch, die mogelijk werd gemaakt door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO ). Met de toekenning kon het project gerealiseerd worden.

Het spel (via deze link te bereiken) wordt maandag gelanceerd in aanloop naar Expeditie NEXT, het nationale wetenschapsfestival voor kinderen georganiseerd door de Nationale Wetenschapsagenda (NWA ).

Op vrijdag 6 mei kunnen kinderen en hun ouders of begeleiders kennismaken met de waarde van wetenschap. Het centrum van Franeker wordt een festivalterrein voor de wetenschap.