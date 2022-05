"De krankzinnige slotfase was de kroon op de wedstrijd"

Wat vonden jullie van de rol van scheidsrechter Bas Nijhuis?

De Vries: "Ik vond Nijhuis bloedirritant. Ik houd wel van zijn manier van fluiten, om het allemaal wat te laten gaan. Maar je had geen idee waar je aan toe was: de ene keer was er een overtreding waarvan je dacht: laat maar doorgaan en dan floot hij. Daarna was er een 100 procent overtreding en dan floot hij niet. Als hij consequent had gefloten, waren de opstootjes er ook niet geweest."

Faber: "Nijhuis had lang niet zo'n grote invloed op de wedstrijd als Makkelie in december wel had. Dat is positief. Nijhuis heeft het prima gedaan. Als je het over het algemeen ziet, heeft hij het tempo er lekker in gehouden en in totaal drie gele kaarten gegeven. Dat paste bij de wedstrijd."