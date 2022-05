Canadese bevrijders na 77 jaar warm onthaald in Aldtsjerk

De eerste keer in Nederland kan Parks zich nog goed voor de geest halen: "We moesten langs de weg kruipen terwijl de kogels ons over het hoofd vlogen. Maar wat me nog goed bij is gebleven is hoe vriendelijk mensen hier altijd waren. Ik ben echt heel blij om hier nu weer te zijn."

Verder door Fryslân

De komende dagen rijden ze nog door Fryslân. Op 4 mei zijn ze 's ochtends bij de herdenking in Sneek en 's avonds in Leeuwarden. Op 5 mei zijn ze te gast op het bevrijdingsfestival in Leeuwarden en op 7 mei in Kollum. Op 8 mei vliegen ze dan weer terug naar Canada.