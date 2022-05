Bitgum wint traditionele opening van het kaatsseizoen in Weidum

Bitgum, met Tjisse Steenstra, Hans Wassenaar en Paul Dijkstra in het perk, won de finale met ruime cijfers. Uiteindelijk stond er 5-0 en 6-6 op het scorebord tegen het partuur van Jan Hof, Allard Hoekstra en Patrick Scheepstra.

"Alles lukte bij ons, dat ging wel lekker," glundert winnaar Tjisse Steenstra na afloop. "We vlogen er vandaag zo doorheen."

'Dit jaar iets laten zien'

Volgens Steenstra is de winst een mooie opmaat voor het komende seizoen, waar hij een vrije formatie vormt met Hans Wassenaar en Renze Pieter Hiemstra. "Vorig jaar hebben we te weinig laten zien. Dat zetten we dit jaar graag recht, en ik denk ook dat dat kan."

De derde prijs in Weidum was voor het partuur van Huizum met René de Haan, Jelle Scharringa en Johannes Dijkstra. Die laatste is de bijna 54-jarige voorzitter van Huizum. "Ik zou sowieso hierheen om de jongens aan te moedigen, maar Hendrik Tolsma was verhinderd. Dan kun je net zo goed in het veld gaan staan om ze te helpen."

Tuinenga pakt winst in Minnertsga

De vrouwen kaatsten vandaag in Minnertsga. De winst ging naar het partuur van Ilse Tuinenga, Marrit Zeinstra en Ineke van der Ploeg. Zij pakten in de finale met 5-3 en 6-2 de winst tegen het partuur van Anne Monfils, Melissa Hiemstra en Anna Dijkstra.