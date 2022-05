Paulissen was één minuut de held van Cambuur: "Een rollercoaster van emoties"

Geluk of niet?

Zijn collega op het middenveld, Mees Hoedemakers, twijfelt of het alleen geluk was bij de 3-3 van Heerenveen. "Hij stond wel echt vrij. Ik moet de beelden nog bekijken, maar misschien hadden we het strafschopgebied beter moeten bezetten. Tegelijk zat er wel wat mazzel bij: Van Ewijk raakt de bal totaal verkeerd, hij valt precies voor Van Aken z'n voeten."

Hoedemakers dacht dat de tijd wel ongeveer voorbij was na de 3-2 van Paulissen. "Je denkt dat je 'm binnen hebt. De ontlading was groot, we moesten nog even volhouden. Nijhuis liet nog even doorspelen en dan valt-ie. Dat is doodzonde."

Door het gelijkspel staat Cambuur nu op 34 punten. En dat aantal wordt al sinds de voorbereiding op het nieuwe seizoen als doel genoemd: met 34 ben je praktisch veilig namelijk. "Dat hebben we nu behaald. En we kunnen nog negen punten pakken. Misschien kunnen we dan nog een keer omhoog kijken ook."