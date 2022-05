Tolken en vertalers weigeren opdrachten van overheid: vergoedingen te laag

Hoewel het tarief met ongeveer 11 euro stijgt, levert dat voor rechtbanktolken geen extra inkomsten op. Dat komt omdat de minister de voorrijdkosten van 20 euro eraf heeft gehaald.

Het uurtarief stijgt dan wel met 11 euro, maar de meeste zittingen duren niet langer dan een halfuur. In zulke gevallen krijgen ze ook maar de helft betaald. De helft van het nieuwe uurtarief van 55 euro is 27,50. Dat is minder dan de ruim 42 euro die ze nu nog krijgen.