Vezelhennepteelt wordt dit jaar flink opgeschaald in Fryslân: van 60 naar 225 hectare

Afgelopen week zijn de eerste stukken land ingezaaid bij Nieuwehorne. Het inzaaien wordt gedaan door het Drachtster bedrijf GreenInclusive, dat duurzame producten ontwikkelt en produceert van natuurlijke en lokale grondstoffen.

"We hebben daar onze nieuwe zaaicombinatie samen met partner Kamps De Wild goed afgesteld en getest", zegt Hendrik Roorda van GreenInclusive. "Daarna is het echte werk begonnen in Lemmer, waar we op de ontwikkellocatie van De Kompanjon uit Drachten komend jaar vezelhennep gaan telen."

Duurzaamheid

Na het inzaaien moet de hennep honderd dagen groeien. Na de oogst blijft het nog een tijd op het land liggen en daarna kunnen er onder andere isolatiematten van worden gemaakt voor het duurzaam isoleren van woningen. "Met onze producten die we van natuurlijke grondstoffen maken, voorkomen we ook het gebruik van fossiele grondstoffen uit het buitenland", zegt Roorda.

Op ruim twintig locaties in Fryslân wordt dit jaar vezelhennep geteeld. Naast Nieuwehorne in onder meer Tjerkgaast, Oudehaske en Ureterp.