Liveblog: Fryslân maakt zich op voor de Friese derby

SC Cambuur begint aan de Friese derby met Sonny Stevens als keeper. Dat heeft de technische staf van de Leeuwarders intern bekendgemaakt.

Op 6 maart raakte Stevens geblesseerd aan zijn enkel in het duel met FC Twente. Daarna nam Pieter Bos het over en de Buitenposter was tevreden over zijn eigen optredens. Stevens is nu weer fit en dus kiest de technische staf van de Leeuwarders weer voor hem.