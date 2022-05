Zo volg je dodenherdenking en Bevrijdingsdag bij Omrop Fryslân

Herdenken doen we bij Omrop Fryslân met een live uitzending van de provinciale dodenherdenking en vieren doen we de dag erna, met het Noardewyn Live-podium op het Zaailand in Leeuwarden. Maak het mee door erbij te zijn of volg het live bij Omrop Fryslân.

Dodenherdenking

Op 4 mei zendt Omrop Fryslân de provinciale dodenherdenking in de Prinsentuin in Leeuwarden uit op radio en televisie. Voorzitter van de provinciale herdenking, Sybrand Buma, spreekt de herdenkingsrede uit.