Vijf oud-spelers over de rivaliteit in de Friese derby

Oud-speler van onder andere Paris Saint Germain, en Europees topscorer van het jaar, Kees Kist heeft in zijn leven tal van derby's gespeeld. Toch bleef de Friese derby er voor hem eentje om te onthouden. "Ik was 10 jaar oud toen ik met mijn neefjes Teun en Cees in de spelersbus meeging. Ze zagen mijn talent toen al bij de club en ik heb daar toen veel van geleerd."

Klap van Johan Derksen

De derby die De derby die Kist het best bijbleef was dan ook gelijk zijn eerste. "Ik was nog een jong broekje van 17 en was heel belangrijk in de selectie. Ik speelde Johan Derksen door de benen. Zulke acties waren echt ongehoord voor die tijd. Ik wist daarna de kruising nog te raken en zo te scoren. Dat was reden voor Derksen om op het moment dat het spel daarna stillag mij een klap uit te delen."