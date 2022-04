Geen finale om het landskampioenschap: VC Sneek weer kansloos tegen Sliedrecht Sport

Het was een spannende eerste set in Sliedrecht. Het lukte beide teams niet om op een grote voorsprong te komen. In de beslissende fase had Sliedrecht wel een voorsprong. De eerste set eindigde in 25-22.

Sneek geeft voorsprong uit handen

Sneek moest nu echt alles op alles zetten. In de tweede set kwamen de Snekers op een voorsprong van zes punten, maar de ploeg kon die voorsprong niet vasthouden. Bij 17-17 was het weer gelijk. Sliedrecht ging erop en erover en pakte de set: 25-20.

Daardoor was al duidelijk dat Sneek uitgeschakeld was in de strijd om de Nederlandse titel. De derde set kon net zo goed schriftelijk worden afgedaan. Sliedrecht won ook die set met 25-20.

Sneek moet nu om de derde plaats strijden tegen de verliezer van de andere halve finale, Apollo 8 tegen Regio Zwolle.