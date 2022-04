Verloren Oorlogskind Harry Davids na 77 jaar terug in Engwierum

"Mijn overgrootmoeder - 'Beppe Ingwierrum' - vierde tot het einde van haar 97-jarige leven haar verjaardag in augustus," schrijft Thomas. "De familieleden kwamen uit alle windstreken naar het noorden van Friesland om gebak bij haar te eten. Elk jaar zei ze: 'Mooi dat jullie hier allemaal voor mij zijn.' En elk jaar sprak ze dezelfde slotzin: 'Maar er mist wel één"

Boek over familiegeschiedenis

Thomas wist wie ze bedoelde. Harry Leo Davids, het Joodse jongetje waar ze samen met haar man Berend Bakker in de oorlog voor had gezorgd. Ze zag hem als haar eigen zoon. Harry werd een paar jaar later uit het gezin weggetrokken en ging naar Zuid-Afrika. Het contact werd verstilde, tot groot verdriet van oma Jeltje. Het verhaal was een pijnlijk hoofdstuk in de familiegeschiedenis.