Sonny Stevens op doel bij Cambuur in Friese derby

Op 6 maart raakte Stevens geblesseerd aan zijn enkel tijdens het duel met FC Twente. In de tussentijd was Pieter Bos zijn vervanger. De inwoner van Buitenpost was tevreden over zijn optredens.

Eerder deze week werd duidelijk dat Stevens weer fit was. "Ik heb de afgelopen week weer met het team meegetraind. Dat betekent dat ik zondag zou kunnen keepen", zegt de doelman.