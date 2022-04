Van der Pal traint voor de uitdaging van zijn leven: de Elfstedentriatlon

Bij het begeleidingsteam zien ze ook dat het steeds beter gaat. De training van nu is een belangrijke, zegt begeleider Jort van Zutphen: "We kijken nu naar wat zijn lichaam doet met een nacht erbij. Dat is heel veel. Dat lichaam moet op andere energie werken. Ook mentaal, want de eerste 20 uren zijn makkelijk, dan moet je alleen weer en dan nog eens." Het team probeert de stukjes van de puzzel nu goed voor ogen te krijgen.

Een ander aspect dat daarbij meespeelt, zijn verwondingen die Van der Pal kan oplopen. "Het lichaam neemt veel water op en de huid wordt er niet sterker op. Dat kan schuurplekken geven en dan moet je nog fietsen en rennen." Er wordt nu gekeken of dat met andere kleding kan worden opgelost. Van Zutphen: "Of dat we onderweg bij het fietsen en rennen vaker nieuwe, droge kleren geven."

Het vertrouwen is groot

Het team heeft veel vertrouwen in Van der Pal zijn monsteronderneming. "Ik ken Stefan al heel lang en weet wat hij kan. Ik heb er zeker vertrouwen in", zegt Van Zutphen. "Het is nu zaak om het hoofd er goed bij te houden en te luisteren naar hoe hij zich voelt en wat wij zien. Dan bouw je aan nog meer vertrouwen."