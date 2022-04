Punt voor ONS Sneek, Harkemase Boys en Buitenpost verliezen

De wedstrijd kon beide kanten op in de tweede helft. AZSV was de gelukkigste. In de 78ste minuut kwam de ploeg uit Aalten op 2-1. Dat was ook de eindstand.

Buitenpost heeft 29 punten uit 25 wedstrijden en is daarmee dertiende.

Sterk ONS pakt punt

ONS Sneek nam het in Hoogeveen op tegen HZVV. Na 11 minuten werd het 1-0 voor de thuisploeg. Noah ten Brinke profiteerde van een fout in de verdediging van ONS. De gelijkmaker liet echter niet lang om zich wachten: in de 13de minuut tikte Pieter Abe de Jong de 1-1 binnen.

Na rust werd het 2-1 voor HZVV. Kelly João was de doelpuntenmaker. ONS liet echter zien over veerkracht te beschikken. In de 69ste minuut scoorde Han van Dijk de 2-2 na een voorzet van Nick Kleen. Daarna vielen er geen doelpunten meer.

ONS heeft nu 26 punten en is de nummer veertien van de hoofdklasse B.