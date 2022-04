Veel bezoekers op eerste dag voor De Vaandeldrager in Fries Museum

Het schilderij is een tijdje geleden door de Nederlandse staat gekocht voor 150 miljoen euro. Het maakt de komende tijd een tournee door Nederland en is als eerste te zien in het Fries Museum. Daarna komt het in het Rijksmuseum. Rembrandt van Rijn had een duidelijke band met Fryslân, hij was getrouwd met de Friezin Saskia Uylenburgh.

Op de eerste dag is de toegang gratis en heeft het schilderij al veel bezoekers naar het Fries Museum getrokken. Volgens woordvoerder Deirdre Oosterhoff zitten alle tijdsloten vol.