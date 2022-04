Psycholoog over verharding in maatschappij: "Stamgevoel enorm afgenomen"

In het geval van geweld in of rond voetbalstadions vindt Van Steijn een stadionverbod dan ook niet effectief. "Geef ze maar corvee, en wees er blij mee. Je moet ze niet alleen straffen, je moet ze erbij blijven betrekken."

Op die manier zorg je er volgens haar voor dat mensen hun stamgevoel niet verliezen, maar leren van fouten en die kunnen omzetten in iets positiefs binnen een groep, een sportclub of in de maatschappij.