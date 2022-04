Fokkens (VVD) over toekomst van regionaal busvervoer: 'De Staten zijn aan zet'

Door de hoge brandstof- en energiekosten moet de provincie Fryslân over vorig jaar 2,2 miljoen euro bijbetalen aan het regionale bus- en treinvervoer van Arriva. De concessie tussen de provincie en de vervoerder voorziet er in dat de dienstregeling bij grote prijsstijgingen in stand blijft en de provincie de extra kosten draagt.

In het collegeakkoord van 2019 staat dat de Staten het openbaar vervoer op peil willen houden. Fokkens: "Het wordt wel steeds moeilijker, het is nog steeds een streven van ons, en daar doen we nog steeds onze stinkende best voor."

Akkoord van 2019

Fokkens legt uit dat er veel is voorgevallen in de afgelopen drie jaar, dat niet was voorzien. "Dit bestuursakkoord is van 2019 en toen hadden we nog niet te maken met corona. En niemand wist toen ook wat er zou gebeuren in Oekraïne. En niemand wist op dat moment ook wat er zou gebeuren met bouwprijzen, gasprijzen en benzineprijzen."

Ze vindt dat de provincie er niet veel aan kan doen dat het zo is gelopen. De taak is nu om de schade zoveel mogelijk te beperken. "Dat is wat we als overheden samen met de OV-sector doen, kijken hoe we het openbaar vervoer zo sterk mogelijk kunnen houden."