Veel teken in Fryslân: dit moet je doen als je gebeten wordt

Dat betekent nog niet dat al het gevaar uit de weg is. "Houd daarna de plek op je huid waar je gebeten bent goed in de gaten. Schrijf ook even op wanneer je gebeten bent en controleer iedere week of je bijverschijnselen ziet." Dat moet zo'n drie maanden lang.

Rode ring

Dat kan bijvoorbeeld een rode ring zijn. "Is dat niet het geval, dan kun je het met rust laten. Maar als je wel zo'n rode ring ziet, dan moet je naar de huisarts. Het zou namelijk een teken kunnen zijn van de ziekte van Lyme."

Als de teek mogelijk langer dan een dag in de huid heeft gezeten, is de kans op de ziekte van Lyme tussen de twee en drie procent. De ziekte van Lyme is te behandelen en te voorkomen met antibiotica.