Aris verliest laatste competitiewedstrijd, kan zich nu richten op play-offs

Na een gelijkopgaand eerste kwart (25-26) ging het in het tweede kwart mis voor de Leeuwarders. Bij rust had de ploeg uit Wallonië een voorsprong van veertien punten: 40-54.

Een sterk derde kwart zorgde ervoor dat het nog spannend werd, helemaal toen Aris ook aan het laatste bedrijf goed begon. Met name Nigel Pruitt was op schot: hij scoorde 32 punten.

In de laatste minuten van de wedstrijd liep Charleroi toch weer uit naar een grote voorsprong.

Play-offs

Het was de tiende en laatste wedstrijd van de Elite Silver in de BNXT League. Aris speelt vanaf volgende week in de play-offs om de Nederlandse titel. Later volgt de strijd om de BNXT-titel.