Boerenkaravaan in Metslawier waarschuwt voor tekort aan melk

Stikstofoxiden en ammoniak zijn schadelijk voor de natuur als er te veel van in de lucht, bodem of water terechtkomt. Planten als bramen, brandnetels en gras groeien er harder door en overwoekeren andere planten. Daardoor verdwijnen ook insecten, vlinders en vogels. Stikstofdioxide is bovendien niet gezond voor mensen.

Bron: Milieucentraal.nl