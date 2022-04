Oud-kinderpsychiater uit Makkinga had kinderporno in bezit, moet de cel in

Geen beroepsverbod of behandeling

Volgens de rechtbank is niet alleen het bezit van kinderporno bewezen, maar ook het maken ervan. Alleen ging het daarbij om twee foto's van een jongen tussen de twaalf en zestien jaar. En dat was niet in vernederende of seksuele pose, zegt de rechtbank.

Omdat de oud-psychiater die feiten niet pleegde in functie, legt de rechtbank geen beroepsverbod op, wat wel was geëist. Een behandeling om herhaling te voorkomen ook niet. De rechtbank denkt dat de man niet gemotiveerd wordt door zo'n behandeling.

Bij de straf hield de rechtbank ook rekening met het feit dat de man in Nepal al maanden in de cel had gezeten.

Het Openbaar Ministerie had dertig maanden cel geëist, waarvan tien voorwaardelijk.