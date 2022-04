Weer een Rembrandt in het Fries Museum: De Vaandeldrager begint zijn reis in Leeuwarden

In het Fries Museum is een lezing door conservator Friso Lammertse van het Rijksmuseum. Hij vertelt over de achtergrond van het portret. Ook is er een photobooth van theatervormgevers en fotografen Vida en Amir, waar mensen een '17e-eeuws' portret van zichzelf kunnen laten maken.

Van de Rothschilds naar Fryslân

Rembrandt schilderde De Vaandeldrager in 1636, maar het schilderij was al sinds de tweede helft van de 18e eeuw in het buitenland. De rijke familie Rothschild kocht het schilderij in 1840 uit de collectie van Engelse koning George IV.

In januari werd het werk aangekocht door de Nederlandse staat. Het Rijk heeft daarvoor 150 miljoen euro betaald. Op die aankoop was veel kritiek. Zowel op hoeveel geld het kostte als op de tijd waarin het geld is uitgegeven.

Verschillende Friese politici riepen al snel op om het schilderij naar Fryslân te halen. Sommigen wilden ook dat De Vaandeldrager hier permanent zou hangen, maar zover kwam het niet.

De Vaandeldrager en vaandeldragers

Er werd wel gezegd dat de vaandeldrager Rembrandt zelf zou zijn, maar daar wordt tegenwoordig ook anders over gedacht. Er waren wel meer voorstellingen met exotische figuren waar Rembrandt min of meer zijn eigen trekken voor gebruikte.

Toch spreekt het werk mensen aan, vanwege het licht dat van linksboven op de man valt, de levende houding en het wegdraaien van het lichaam van het figuur.

Vaandeldragers waren mensen van aanzien, maar de kleding van de figuur past niet bij de mode van de tijd van Rembrandt. Hij gebruikte historische kleding, gelijkend op een Duits-Zwitserse landsknecht, met een baret, pofmouwen en een 'schaambuidel'. Het is meer een vrije improvisatie op de vrijgevochten vaandeldragers, vinden sommige deskundigen.

Rondreizen

De tentoonstelling Rembrandts Vaandeldrager on tour is van 30 april tot en met 29 mei in het Fries Museum te zien. Daarna verhuist hij naar het Centraal Museum in Utrecht.

Conservator Stoter vindt het een mooi idee dat het schilderij rondreist. "Je gunt het andere mensen ook. Een fantastische gedachte dat het schilderij deze reis gaat maken. En daarna hangt-ie voor altijd in de eregalerij van het Rijksmuseum."