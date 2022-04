Waterstoring in zuidwesten van provincie kan nog tot vannacht duren

In het grootste deel van het gebied is er sprake van minder druk, maar in sommige gevallen zitten huishoudens helemaal zonder water. Hoeveel precies, is niet duidelijk.

Er is een leiding gebroken en die breuk zit op een lastige plek, in een weg. Monteurs zijn hard aan het werk om het lek te verhelpen, vertelt Vitens. Hoe het lek is ontstaan, is nog niet duidelijk.