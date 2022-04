Heerenveen-assistent Reekers over de Friese derby: "Wij zijn de favoriet"

Het is nog niet uitgesloten dat Tobiasen zondag fit genoeg is om op de bank te zitten, maar de hele week heeft hij alle trainingen gemist. Reekers is in ieder geval duidelijk over hoe hij tegen de derby aankijkt: "Wij zijn favoriet."

Iets te kiezen

Vorige week miste Heerenveen nog de geschorste Rami Kaib en Ibrahim Dresevic en de geblesseerde Milan van Ewijk en Joost van Aken. Die zijn er zondag allemaal weer bij.

Volgens Reekers heeft hij nu iets te kiezen, al zal Van Aken niet in de basis beginnen. "Hij heeft de hele week weer meegetraind, goed getraind, goed gewerkt, dat ziet er goed uit. Maar beginnen in de basis zit er niet in. Dat zou wel heel snel gaan."