Cambuurtrainer besluit zaterdag over wie keept in de Friese derby

Het is niet voor het eerst in de carrière van Haar dat hij zulke bijzondere wedstrijden meemaakt als trainer. "Genk tegen Sint-Truiden is ook zo'n derby. En Utrecht tegen Ajax. Dat is geen derby, maar wel vergelijkbaar wat betreft rivaliteit. Een bekerfinale is dat ook. Dat zijn zulke speciale momenten, waarin iets anders gevraagd wordt dan we normaal doen", vertelt de interim-trainer van Cambuur.

Spanning in de onderbuik

Ook voor deze derby is de spanning te merken bij Haar. "Die is wel voelbaar. Dat zit 'm met name in mijn onderbuik. Deze wedstrijd is voor iedereen die Cambuur lief heeft heel speciaal."

Zaterdag traint Cambuur voor het laatst voor de derby. Daar worden veel supporters verwacht die de ploeg de laatste steun willen geven voor het duel met de buurman uit Heerenveen.