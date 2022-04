Supportersvereniging Feanfan: "Dit soort acties kunnen gewoon niet"

Donderdag stond een groep van 22 mannen voor het Cambuurstadion te poseren met een kop van een dode ree en in spandoek met de tekst 'Cambuur dood'.

"Walgelijk. Een idiote kansloze actie", noemt Jildou Visser van Feanfan het. sc Heerenveen heeft afstand genomen van de actie, en zei er alles aan te zullen doen om maatregelen tegen de groep te nemen.

Geen leden van Feanfan

Visser gaat ervan uit dat de mensen op de foto geen leden van de supportersvereniging zijn. "Mocht ooit blijken dat dat wel het geval is, dan worden ze per direct verwijderd."

Er is in principe niets mis met een actie, vindt ze. "Als je iets wil doen, doe dat iets leuks, iets ludieks, zoals we in het verleden wel gezien hebben. Dit soort acties kunnen gewoon niet."