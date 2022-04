VluchtelingenWerk over noodopvang WTC: "Ze moeten hier zo snel mogelijk weg"

"Deze mensen zitten hier natuurlijk al zes maanden in een hal die bedoeld is voor opslag van spullen", zegt Martijn van der Linden van VluchtelingenWerk. "Zonder daglicht, met donkere wanden, totaal geen privacy, altijd lawaai. Mensen slapen niet goed."

Geen deuren

Een vrouw vertelt dat een man zomaar haar kamen binnen kon komen. Hij wilde seks met haar. De vrouw schrok en moest huilen. Ze weet wel waarom dit in de eerste plaats kon voorvallen. "There is no door, that is the problem." Naast deuren zitten er ook geen plafonds op de verblijven.

"Dat deze brief nu komt, ondertekend door meer dan de helft van de bewoners, verrast ons niet. We zien het echt als een noodkreet." Van der Linden vindt dat de vluchtelingen in de steek worden gelaten. "Er moet iets gebeuren. Het gaat niet langer zo."