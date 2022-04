Schrieversronte bestaat 50 jaar: "D'r is toekomst veur et Stellingwarfs"

Darwinkel weet bijna niet te benoemen waar hij het meest trots op is. "We hebben hartstikke veel gedaan. Heel veel mooie activiteiten in de streektaal, we hebben ervoor gezorgd dat er wordt lesgegeven in en over het Stellingwerfs, we hebben veel boeken uitgegeven in het Stellingwerfs, veel schrijvers gaven lezingen, het is eigenlijk te veel om op te noemen."

Streektaal, historie, cultuur

De Schrieversronte is er voor de Stellingwerfse streektaal, geschiedenis en cultuur. Het is het belangrijkste instituut als het om de regio gaat, waar vanouds Stellingwerfs wordt gesproken. Dat is een vorm van het Nedersaksisch.

Het Nedersaksisch is in 2018 in nationaal verband erkend als volwaardige, zelfstandige taal. Twintig jaar daarvoor werd het al als regionale taal erkend in Europa.

De mensen achter de Schrieversronte zijn niet enkel bezig met literatuur, woordenboeken, publicaties over geschiedenis, veldnamen en cultuur, maar zijn ook actief voor het onderwijs. Er zijn digitale lessen heemkunde opgezet en er zijn talloze projecten, zoals het 'Tomke-veurleesprejekt.'