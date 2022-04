Drukkerijen aan het hamsteren: papierprijs in de laatste drie maanden weer gestegen

Dat komt allemaal bovenop het tekort dat er al was door de coronacrisis. Het karton was niet aan te slepen voor de online bestellingen die in aantal stegen.

Ook is er in vijf papierfabrieken van papier- en pulpfabrikant UPM in Finland al drie maanden lang een staking. Daarnaast zijn de afgelopen jaren verschillende papierfabrieken in Europa overgestapt naar het maken van verpakkingsmateriaal in plaats van grafisch papier.

Tenslotte zijn de kosten van het vervoeren van papier hoog: het transport van containers is sinds 2020 met 600 procent gestegen en de dieselprijzen zijn ook hoger.

Extra werk en frustratie

Drukkerijen en uitgeverijen krijgen daardoor te maken met veel extra werk en moeten flexibeler worden. "Ik zit al dertig jaar in het vak en heb dit nog nooit meegemaakt", zegt Martin de Vries van drukkerij Rekladruk.

Ze merken dat de ene dag een offerte gemaakt wordt, maar de prijs een dag later alweer helemaal anders kan zijn. "Dat is ook heel vervelend voor onze klanten."