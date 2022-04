Roozemond walgt van provocerende fans: "Deze idioten niet meer in het stadion"

Het is niet bepaald de eerste keer dat Roozemond zich de laatste tijd moet uitspreken over het gedrag van zogenoemde 'supporters.' Afgelopen zaterdag kreeg een Heerenveensupporter na een wedstrijd in Alkmaar een klap in het gezicht van een andere supporter.

De man sprak andere supporters aan op hun wangedrag en werd daarna beledigd en kreeg een klap in zijn oog van een jongen met een bivakmuts op. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis toe.

Onderzoek mishandeling loopt nog

Roozemond kan nog niet meer duidelijkheid verschaffen over wie verantwoordelijk is voor deze actie. "Nee, daar zijn we druk mee bezig. Er is aangifte gedaan en we hebben de beelden opgevraagd. Er gaat wel wat tijd overheen, maar er wordt hard aan gewerkt."